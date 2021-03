Nazionali, oggi Bosnia-Costa Rica: Gojak cerca continuità 

Nazionali / La Bosnia-Erzegovina sarà impegnata in un'amichevole prima della seconda gara valida per le qualificazioni a Qatar 2022

Amer Gojak cerca quella continuità che con il Torino di Davide Nicola non è riuscito ancora a ottenere. Quest'oggi, alle ore 18:00, la Bosnia-Erzegovina sarà impegnata in un'amichevole contro il Costa Rica. La nazionale bosniaca arriva da un pareggio contro la Finlandia, partita valida per il primo turno del Gruppo D per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Dopo l'amichevole di oggi, il 31 marzo Gojak e compagni saranno attesi dal big match contro la Francia (anche lei reduce da un pareggio contro l'Ucraina) nella seconda gara delle eliminatorie di Qatar 2022. La Bosnia, prima dell'ultimo match contro la Finlandia, non era riuscita a segnare in quattro delle ultime cinque gare, ma con il risultato finale di 2-2 è riuscita a rendere meno pesanti questi dati.