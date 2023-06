Nicolato su Ricci: “Può fare il regista e la mezzala. Ha gamba, è intelligente”

Ricci e Pellegri sono i due granata convocati da mister Nicolato in vista degli Europei Under 21 di categoria. Il tecnico azzurro ha avuto delle parole al miele per il regista toscano che in questa stagione ha fatto un vero e proprio salto di qualità. Ha aumentato la sua stazza fisica e riesce così ad essere decisivo sia in fase di impostazione che di interdizione. Così il ct su di lui: “Dei singoli è difficile parlare in queste fasi qui. Lui è un ragazzo che può fare tutto. Può fare il regista, può giocare vertice basso, mezzala e in un centrocampo a due. Ha gamba, tecnica e lettura di gioco. È un ragazzo intelligente, uno di quei giocatori che un allenatore apprezza per la capacità di saper interpretare vari ruoli”.