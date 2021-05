Nkoulou vuole farsi perdonare: contro il Parma per rimediare agli ultimi errori

Il centrale camerunese ha qualcosa da farsi perdonare: dopo aver regalato il 0-2 al Napoli , ora è il momento di tornare ad essere decisivo

Esperienza o gioventù? Questo uno dei principali dubbi di Davide Nicola in vista di Torino-Parma, match che in caso di vittoria rilancerebbe i granata in chiave salvezza. Tra i nodi da sciogliere per il tecnico del Torino c’è infatti quello di chi schierare in difesa affianco alle due colonne portanti Izzo e Bremer. Sono due, ad oggi, i giocatori candidati a ricevere quella maglia vacante: Alessandro Buongiorno e Nicolas Nkoulou.

NKOULOU - E ad essere favorito sembrerebbe proprio il centrale camerunese, reduce da un erroraccio in fase di costruzione contro il Napoli costato il definitivo 0-2 al Torino. Un gol che ha permesso alla squadra di Gattuso di chiudere i conti nel giro di appena 120’’ dal gol del momentaneo 0-1, con Osimhen astuto ad intercettare il passaggio del difensore ex Marsiglia e lanciarsi a campo aperto a tu per tu con Sirigu.

PARMA - Anche per questo motivo Nkoulou, se così si può dire, ha qualcosa da farsi perdonare domani contro il Parma: l’errore commesso contro il Napoli brucia ancora, ma disputare una prova di spessore contro i ducali potrebbe far dimenticare quanto commesso una settimana fa dal difensore granata. Troppo importante in chiave salvezza il match di domani per il Torino di Nicola, che ha ribadito in più occasioni la grande stima che nutre nei confronti di Nkoulou. E proprio in virtù di questo, e della maggiore esperienza in partite di un certo peso rispetto a Buongiorno, l’ex Marsiglia si ricandida a guidare la difesa granata anche nel match in programma domani all’Olimpico Grande Torino. Un’ottima occasione per rilanciarsi e cancellare definitivamente le ultime sbavature.