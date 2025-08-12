Paolo Vanoli compie 53 anni: tanti auguri all’ex tecnico granata!

Oggi, martedì 12 agosto, l'ex allenatore del Torino Paolo Vanoli compie 53 anni. Per lui si tratterà del suo primo compleanno in granata. Classe 1972, di Varese, la carriera da capo allenatore di Vanoli è iniziata recentemente tra Spartak Mosca e Venezia. Prima ha sempre legato il suo nome ad Antonio Conte: è stato assistente del tecnico pugliese tra Italia, Chelsea e Inter. Ha seguito Conte in tutto il suo percorso in azzurro, dopo che aveva già fatto parte del club Italia nelle categorie giovanili (dall'Under 17 all'Under 19). Nel 2022 ha preso in mano la panchina del Venezia, guidando i lagunari fino alla promozione. L'ultima stagione Vanoli ha guidato il Torino, terminando il campionato undicesimo, a quota 44 punti. L'avventura in granata del tecnico di Varese è durata un solo anno, poiché al termine della stagione la società ha comunicato il suo esonero, per poi virare sul profilo di Marco Baroni. La Redazione di Toro News augura un buon compleanno a Paolo Vanoli!