Quale nome per il nuovo Robaldo? I lettori lo intitolerebbero a Giorgio Ferrini

Terminato l'iter burocratico, sta per nascere il nuovo Robaldo. In primavera potrebbe arrivare l'inaugurazione del primo campo e nel maggio 2025 ci dovrebbe essere la conclusione dei lavori. Vi abbiamo chiesto nei giorni scorsi, a chi intitolereste il nuovo centro sportivo per le giovanili del Torino: il 27.71% (per un totale di 386 lettori su 1393) vorrebbe assegnarli il nome di Giorgio Ferrini. Al secondo posto, con 322 voti, c'è Sergio Vatta; terzo gradino del podio, con 225 preferenze, troviamo Emiliano Mondonico.