Quando Ismajli c’è il Torino respira: tra certezze difensive ed emergenza numerica

Ismajli, sicurezza in una difesa ridotta all'osso—
Il peso specifico di Ismajli aumenta ulteriormente guardando al contesto attuale. Le partenze di Coco e Masina per la Coppa d’Africa assottiglieranno in modo significativo le rotazioni difensive, lasciando Maripán come unico centrale pienamente disponibile, con Tameze attualmente fermo ai box. In una fase di emergenza numerica, Ismajli diventa una risorsa quasi obbligata, più per necessità che per scelta. Il Torino, però, è chiamato a gestirlo con attenzione: puntare su di lui è indispensabile, ma farlo senza una strategia di prevenzione rischi potrebbe esporre il reparto a nuove difficoltà. La sua centralità, oggi, è tanto tecnica quanto gestionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA