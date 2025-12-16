Quando Ismajli c’è il Torino respira: tra certezze difensive ed emergenza numerica

Il rientro di Ardian Ismajli offre al Torino una risposta importante. Contro la Cremonese, nella vittoria per 1-0, la difesa granata ritrova solidità e struttura proprio nel momento in cui il centrale albanese torna a disposizione. Non è una casualità. Ismajli è un difensore che offre garanzie al reparto: pulito nelle letture, efficace nell’anticipo e capace di tenere alta l’intensità difensiva anche senza eccedere nel rischio. I numeri stagionali lo raccontano con chiarezza: 6.78 è la valutazione media di Sofascore, quasi 5 salvataggi a partita, un buon rendimento nei duelli (63.9%) e una heatmap che testimonia una presenza costante nell'intera metà campo difensiva.