Rigore mancato in Torino-Inter: Guida e Massa verso uno stop di 3 turni

Ma l'arbitro di Imperia sarà in campo questa settimana per Lille-Chelsea di Champions League

Marco Guida e Davide Massa, rispettivamente arbitro e Var di Torino-Inter, saranno fermati dopo il marchiano errore commesso in Torino-Inter, con la mancata concessione del rigore per il contatto Ranocchia-Belotti. Lo riporta gazzetta.it, che fissa a tre il numero di turni di Serie A di stop per i due protagonisti dell'inspiegabile svista che ha condizionato la gara tra granata e nerazzurri. Questa sarebbe la decisione del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, chiamato a prendere le contromisure per l'inescusabile mancanza di due dei suoi uomini più esperti. Massa, peraltro, sarà in campo tra due giorni per la sfida di Champions League tra Lille e Chelsea La designazione internazionale dell'arbitro di Imperia ovviamente era stata già fatta nei giorni scorsi e non verrà cambiata per quanto accaduto a Torino.