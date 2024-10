Robaldo, completati tutti i campi: ora le opere in muratura

Stanno entrando in una delle ultime fasi i lavori per la realizzazione del Robaldo. Il prossimo 4 maggio è attesa l’inaugurazione dell’impianto sportivo nel suo complesso in una data altamente simbolica per il mondo granata. A distanza di un anno dal primo calcio d’inizio, paragonato alla posa della prima pietra, la prossima primavera il club taglierà il nastro e avrà finalmente a disposizione la struttura per il settore giovanile.