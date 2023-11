Rodriguez vola a Euro 2024 ma salta Svizzera-Kosovo: ecco le sue condizioni

Ricardo Rodriguez nella giornata di ieri - sabato 18 novembre - non era disponibile per il match della sua Svizzera che in serata è scesa in campo contro il Kosovo di Mergim Vojvoda. Per la Nazionale del ct Yakin è arrivato un pareggio nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei: l'1-1 ha permesso ai rossocrociati di strappare la qualificazione a Euro 2024. Per Rodriguez sarà la terza volta in cui prenderà parte a una fase finale della massima competizione continentale, dopo Euro 2016 ed Euro 2020 (giocato come noto nel 2021).