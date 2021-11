Roma-Torino 1-0, Juric a Torino Channel: “In queste partite ci gira un po’ male”

Le parole del tecnico granata pronunciate alla TV ufficiale del club in seguito alla sconfitta con la Roma

Redazione Toro News

L'allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo la sconfitta subita dalla Roma. Di seguito le dichiarazioni del tecnico granata: "Ormai mi dà fastidio commentare perché la squadra quando viene all'Olimpico o a San Siro ha personalità, idee e ha creato tanto e giocato a lungo, poi perdere dà fastidio. Ogni volta analizzando non è facile, penso che la prima mezz'ora abbiamo fatto benissimo e abbiamo avuto tre palle gol senza far gol, poi abbiamo subito ma dopo abbiamo dominato, gli spazi si sono chiusi e a volte un pizzico di fortuna ci vuole. In queste partite, al di là dei nostri errori, io penso che ci gira un po' male".

Teme possa incidere sui ragazzi questa poca fortuna?

"Punti ne abbiamo fatti nonostante le partite difficilissime. Ora bisogna vedere come stanno alcuni ragazzi perché Belotti si è fatto male, anche Djidji e Buongiorno ha un problema al ginocchio. Bisogna vedere un po' le cose è un momento critico ma io sono felice di come hanno cambiato mentalità i ragazzi dall'anno scorso e di come fanno e bisogna avere pazienza per crescere e lavorare".

Belotti lo abbiamo visto dolorante si sa già se il problema è grave?

"Dall'andamento delle cose mi sembrava uno stiramento, speriamo di no. Adesso vediamo però sembrava quello, se fosse così sicuramente non sarà a lungo con noi e poi abbiamo Sanabria e Zaza che ci possono dare una mano, sicuramente sono più preoccupato dietro".

Contro la Roma siete riusciti a creare più tiri e ad avere più possesso palla, secondo lei il risultato giusto era un pareggio? Mourinho ha detto che la Roma avrebbe dovuto segnare un secondo gol.

"Ogni allenatore fa le sue analisi, lui dice così io la penso diversamente. Io posso dire che se facevamo gol prima di loro finiva diversamente però quando perdi stai zitto e muto. I ragazzi devono essere dispiaciuti ma anche molto soddisfatti per il cambio di atteggiamento e di comportamento e per come affrontano le partite. Io vedevo la Roma contro il Genoa che era dominante invece oggi ha fatto una fatica enorme e non fare punti in queste gare è difficile da accettare".

