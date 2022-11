Roma-Torino, le formazioni ufficiali: c’è Sanabria dal 1′, fuori Rodriguez

Non mancano le sorprese nell'undici titolare scelto da Juric per Roma-Torino. Al centro dell'attacco torna Sanabria dal 1', con Vlasic e Miranchuk a supporto. Sugli esterni c'è la coppia Lazaro-Vojvoda, in difesa resta fuori Rodriguez e c'è Zima. Nella Roma da segnalare l'assenza di Karsdorp, che non va nemmeno in panchina dopo il caso che nel turno infrasettimanale ha acceso l'ambiente giallorosso.