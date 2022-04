Salernitana-Torino 0-1, Berisha: “Non fatto bel calcio, ma atteggiamento diverso”

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine di questa partita valida per la 31^ giornata del campionato Serie A

Al termine del match Salernitana-Torino, valido per la 31^ giornata di Serie A, Etrit Berisha è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando la partita con le seguenti dichiarazioni: “Dopo la brutta partita di Genova, dove non siamo riusciti a fare il nostro calcio, oggi contava solo vincere. Già dal prepartita si vedeva che oggi tutti volevano dare qualcosa in più; contava solo vincere e lo abbiamo fatto”.