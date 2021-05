Sassuolo, Carnevali: “Giampaolo? Ottimo allenatore, ma nessun contatto”

Il tecnico granata, insieme a Italiano e Montella, è stato accostato agli emiliani per il post De Zerbi

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Parma, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato anche del futuro della panchina neroverde. Con De Zerbi che potrebbe lasciare direzione Shakhtar, tra i nomi accostati agli emiliani c'è anche quello di Marco Giampaolo, ancora sotto contratto con i granata per la prossima stagione. Quando gli è stato chiesto se il prossimo allenatore del Sassuolo sarà uno tra Giampaolo, Italiano o Montella, Carnevali ha risposto che si tratta di "ottimi allenatori, ma ce ne sono tanti. Penso che in questo periodo ce ne siano tanti di allenatori validi, ci possono essere tanti cambiamenti per cui è prematuro parlarne. Noi però non abbiamo contattato nessun allenatore per il momento".