Schuurs al Filadelfia: “Che sofferenza guardare il Toro dall’Olanda”

Le parole di Schuurs a Torino Channel sulla rieducazione e sulla lontananza dal campo

Redazione Toro News

Perr Schuurs è tornato oggi, martedì 12 dicembre, allo stadio Filadelfia. Il difensore granata, arrivato dall'Olanda dove si sta sottoponendo alla riabilitazione in seguito alla lesione del crociato, ha salutato i compagni e mandato un messaggio social ai tifosi del Toro. Infine ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Torino Channel. Di seguito le sue parole.

Come sta procedendo la rieducazione? "Sono molto felice e contento di essere tornato al Filadelfia. Sono felice di vedere i compagni, il mister e tutti. La rieducazione sta andando bene. Nelle prime tre settimane è stata dura, perché non potevo far niente. Adesso va meglio. Sono molto felice perché non ho più tanto dolore, sto meglio"

Ci racconti le tue giornate? "Prima faccio colazione. Poi faccio fisioterapia ad Amsterdam, pranzo. Dopo dormo sempre una o due ore, mi sveglio e faccio i compiti a casa. Dopo dormo ancora. Dormo solo (ride, ndr)"

Hai scelto di lavorare ad Amsterdam in questi mesi. Quanto è importante avere l'affetto della famiglia e degli amici per il morale? "E' un periodo molto difficile, ma per la testa è meglio essere vicini alla famiglia e agli amici. Lo rende più facile"

Hai conquistato i tifosi del Torino ormai... "Ho visto tutto. Sono felice perché parlo con la mia squadra sempre e anche tanto con il mister. Per me questo è molto importante"

Juric ha detto che con lo spirito sei sempre al Filadelfia anche se ora sei in Olanda perché parli sempre con i compagni... "Sì è vero, parliamo quasi tutti i giorni. Mi chiedono come sto e come va il ginocchio, mi aiuta tanto"

Riesci a vedere le partite del Toro in Olanda? "Sì certo, sempre. Mi piace vedere il calcio, ma specialmente il Torino"

Come vivi le partite del Torino a casa? "Per me è più dura. Quando gioco sono tranquillo, ma quando non gioco sono più agitato. Guardo le partite a casa con la mia famiglia e con i miei amici, quando c'è il gol esulto"

Ti agiti molto a guardare il Toro o riesci a rimanere tranquillo? "No, mi agito molto (ride, ndr)"

Hai visto Italia-Olanda in Coppa Davis con Sonego protagonista? "Ho visto tutto, anche le Atp Finals a Torino e Italia-Olanda in Coppa Davis. Ha vinto l'Italia contro l'Olanda perché è migliore. Ho visto anche la finale e per me l'Italia attualmente è la numero uno. Sinner in tre o quattro anni sarà il numero uno al mondo"

Ti fermi qualche giorno a Torino, poi torni ad Amsterdam... "Starò qui tre o quattro giorni. Poi tornerò ad Amsterdam penso sabato perché devo lavorare per il ginocchio"

Che messaggio vuoi dare ai tifosi per Natale? "Buon Natale e buon anno a tutti. Ci vediamo presto, andiamo avanti sempre insieme!"

