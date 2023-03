Serbia, i convocati per le qualificazioni a Euro2024: presenti tre granata

La Nazionale della Serbia sarà impegnata il 24 e il 27 marzo per due partite di qualificazione al prossimo europeo. Si tratta di una doppia sfida contro la Lituania e il Montenegro, la prima in casa e la seconda in trasferta, alle quali prenderanno parte anche i granata Vanja Milinkovic-Savic, Ivan Ilic e Nemanja Radonjic. I tre giocatori del Torino sono stati infatti inseriti nell'elenco dei convocati per questi due match da parte del loro CT Dragan Stojkovic.