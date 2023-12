Serie A, Giudice Sportivo: Tameze diffidato contro l’Empoli

Come in seguito ad ogni giornata di Serie A, anche dopo la 15esima giornata il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso pubblico, tramite il sito della Lega Serie A, il comunicato con le relative decisioni in merito alle sanzioni disciplinari. Nessuno squalificato in casa Torino, così come anche tra le fila dell'Empoli, prossimo avversario granata. Nella squadra di Juric entra in diffida però Adrien Tameze dopo il giallo rimediato contro il Frosinone. Il francese sarà quindi potrà scendere in campo regolarmente contro l'Empoli, ma in caso di giallo scatterà la squalifica per il match successivo con l'Udinese. Per i toscani è entrato in diffida invece Alberto Grassi, anche per lui quarta sanzione come per Tameze e rischio squalifica.