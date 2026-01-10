tor toro Serie A, la classifica: il Torino cade ancora e spreca il sorpasso sul Sassuolo

Come cambia la classifica dopo l'anticipo della 20ª giornata con il match tra nerazzurri e granata
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

La sfida del Gewiss Stadium si chiude con il successo per 2-0 dell’Atalanta. Con questo risultato il Torino resta fermo a quota 23 punti in classifica, mancando ancora una volta l’occasione di superare il Sassuolo. La Dea, invece, conferma l’ottimo momento di forma, centra la terza vittoria consecutiva e prosegue con decisione la propria corsa verso le posizioni che valgono l’accesso alle competizioni europee. A seguire la classifica aggiornata.

 

