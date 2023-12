Sondaggio – Torino-Atalanta, chi vorreste in porta tra Vanja e Gemello?

Nell'ultima settimana tanta attenzione è stata data alle gerarchie tra i pali nelle fila granata. Juric ha ribadito che il portiere titolare è Vanja Milinkovic-Savic, lasciato fuori contro il Bologna perché sottotono dopo gli impegni con la nazionale serba. Al suo posto è stato scelto Gemello in una partita importante per il treno Europa, ma il giovane secondo granata ha commesso un errore di lettura che ha cambiato la partita. A chi dare allora spazio per Torino-Atalanta? Vanja non è stato risparmiato da critiche negli anni per alcuni errori, Gemello porta sulle spalle il peso di quello più recente. Facciamo quindi ai lettori questa domanda. Meglio tornare a Milinkovic-Savic titolare nella gara che vuole segnare la rivalsa granata oppure va dato spazio ancora a Gemello a cui serve accumulare esperienza e voltare pagina? Nel sondaggio di Toro News potrete esprimere la vostra preferenza.