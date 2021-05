Spezia-Torino, Izzo su Instagram: “Con il fuoco dentro, vendiamo cara la pelle”

Un messaggio emblematico sul profilo Instagram di Armando Izzo: serviranno unità e spirito per conquistare la salvezza

Suona la carica Armando Izzo, in vista del delicato confronto di domani con lo Spezia: "Dalle guerre più difficili si esce con unità e spirito. Con il fuoco dentro, vendiamo cara la pelle" ha scritto il centrale difensivo granata, assente per un affaticamento al flessore nella disfatta contro il Milan. Il numero 5 granata è tornato in gruppo proprio nella ripresa post-Milan e dovrebbe tornare titolare già al Picco di La Spezia: per questo ha dettato la linea alla squadra con un post sul proprio profilo Instagram. Unità e spirito, doti che serviranno ai granata per avere la meglio sullo Spezia e portare a casa l'agognata salvezza.