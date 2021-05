Spezia-Torino, Mandragora: “Oggi servono orgoglio e rabbia”

Le dichiarazioni del giocatore granata nel prepartita: "Ci si rialza con la fame, la voglia di scendere in campo e dimostrare che non siamo quelli che si sono visti col Milan"

Prima dell'inizio della gara Spezia-Torino ha parlato Rolando Mandragora. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "È un Toro arrabbiato che deve tirare fuori tutto l’orgoglio e la rabbia perché ci brucia ancora la sconfitta di mercoledì. In questi giorni ci siamo parlati e siamo rimasti uniti, anche la società e il presidente ci sono stati molto vicini. Come ci si rialza? Ci si rialza con la fame, la voglia di scendere in campo e dimostrare che non siamo quelli che si sono visti col Milan. Perché noi non siamo quelli e sono sicuro che lo dimostreremo oggi".