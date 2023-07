Tameze-Torino, Cairo sui social: “Ho capito perché Juric mi ha chiesto di prenderlo”

Il presidente del Torino Urbano Cairo dà il benvenuto ad Adrien Tameze, ultimo acquisto di questa sessione di calciomercato. Sul suo profilo Instagram, il patron granata ha espresso parole di gioia per il giocatore ex Verona, acquistato dal Torino a titolo definitivo: “Benvenuto Adrien Tameze: persona e calciatore top! Dopo averlo incontrato, ho capito perché Juric, quando ci siamo visti 10 giorni fa, mi ha chiesto di prenderlo assolutamente! SFT”. Parole che trasmettono totale fiducia nel giocatore, e verso il tecnico granata:Tameze ha già raggiunto il resto della squadra, pronto a far parte della prossima stagione in granata.