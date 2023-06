Tanti auguri a Brian Bayeye: 23 anni per il laterale del Torino

Nato a Parigi nel 2000, ha un contratto con il Torino fino al 2025. Per lui appena 4 presenze nella prima annata in granata

Brian Bayeye, laterale del Torino, compie oggi, 30 giugno, 23 anni. Nato il 30 giugno 2000 a Parigi, in Francia, ha un contratto con il Torino al 2025. Quella che si chiude ufficialmente oggi è stata la sua prima stagione con la casacca granata: appena 4 presenze, 2 in campionato, 2 in Coppa Italia. La notte più bella della carriera l'ha vissuta a San Siro contro il Milan sfornando l'assist vincente per Adopo. La sua è una storia da raccontare perché dalla Serie C con il Catanzaro ha conquistato la Serie A con il Torino.