Tanti auguri a Martin Vazquez: 56 anni per il cervello del Toro di Mondonico

Rafael Martin Vazquez compie oggi 56 anni. Acquistato dal Toro, allora presieduto da Borsano, nel 1990 per 2.6 miliardi di lire. Prelevato dal Real Madrid, la squadra della sua vita, in cui aveva vinto molto. Vinse una Mitropa Cup nel 1991, nel 1992 è stato uno dei giocatori più rappresentativi di quel Toro di Mondonico che arrivò in finale di Coppa Uefa, perdendola come tutti sanno contro l'Ajax. E' stato un giocatore molto elegante, uno di quelli che dettava i ritmi di gioco e che serviva i compagni come pochi, grazie al suo educatissimo piede destro. Lasciò il Toro nel 1992 dopo 52 presenze e 2 reti. Ha appeso gli scarpini al chiodo nel 1998-1999 dopo un'ultima esperienza nel Karlsruhe, in Germania, con 38 presenze nella nazionale spagnola all'attivo, partecipando ad Euro '88 e ai mondiali di Italia '90.