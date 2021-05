Serie A, la classifica: il Cagliari pareggia a Napoli

I sardi pareggiano in extremis a Napoli (1-1). Pareggio ricco di gol tra Bologna e Fiorentina: è 3-3

Tanti pareggi nelle partite fin qui disputate nella 34ª giornata di Serie A: con un gol nel recupero di Nandez il Cagliari ottiene un prezioso punto a Napoli (1-1). I sardi, non nuovi a risultati ottenuti negli ultimi minuti, salgono a quota 32, a +1 rispetto ai granata e al Benevento, ma con due partite in più disputate rispetto al Toro.

Nelle altre gare delle 15, pareggio-spettacolo tra la Fiorentina e il Bologna , con la Viola tre volte in vantaggio e tre volte raggiunta da Palacio (3-3 il finale). I toscani fanno un passettino in avanti in ottica salvezza, salendo a quota 35, mentre gli emiliani con 39 punti possono ormai ritenersi tranquilli. Rallenta la corsa Champions invece l'Atalanta, fermata sull'1-1 dal Sassuolo al Mapei Stadium.

Gol ed emozioni nella sfida che ha aperto le gare della domenica: allo stadio Olimpico di Roma il Genoa perde per 4-3 contro la Lazio dopo aver sfiorato la clamorosa rimonta (al 57' si era sul 4-1). Con questo risultato i Grifoni mantengono i 36 punti in classifica, a +5 dal Toro.

Resta a quota 31 il Benevento, sconfitto ieri al Meazza dal Milan per 2-0. Gli irpini, alla quarta sconfitta in cinque gare, restano - come detto - al terzultimo posto in classifica.