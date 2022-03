Tocca a Mariani gestire un Torino arrabbiato. E come Var riecco Mazzoleni

Con il fischietto di Aprilia i granata hanno collezionato 11 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte, l'ultima delle quali in questa stagione al Franchi

Per dirigere la gara tra il Torino di Juric e il Genoa di Blessin, in programma venerdì 18 marzo alle 21 allo stadio Marassi di Genova, è stato designato Maurizio Mariani. Il direttore di gara non avrà un compito facile essendo il Torino molto risentito con gli arbitri dopo una serie di episodi sfavorevoli degli ultimi tempi, culminata con l’evidentissimo fallo da rigore di Ranocchia su Belotti non ravvisato in Torino-Inter. Inoltre, Genoa-Torino si presenta come un match importante anche per i rossoblù, che dopo sette pareggi sono costretti a cercare la vittoria se vogliono alimentare le chances di salvezza. Fischietto della sezione di Aprilia, Mariani ha fatto il suo esordio in Serie A nel 2013 dirigendo un Chievo-Atalanta (1-0 per i padroni di casa), e dal 2015 viene promosso nel massimo campionato. Alla fine della stagione 2020/2021 raggiunge quota 108 partite dirette in Serie A, e venerdì arbitrerà la sua ventiduesima partita del Torino.