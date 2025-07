Torino, allenamento pomeridiano a Prato allo Stelvio solo per Cyril Ngonge

Niente allenamento per il Torino nel ritiro di Prato allo Stelvio, oggi pomeriggio - venerdì 25 luglio - per quello che è il penultimo giorno di soggiorno in Alto Adige per i granata. Il tecnico Marco Baroni ha lasciato il pomeriggio libero ai suoi giocatori, a tutti tranne che a uno. Il nuovo arrivato Cyril Ngonge infatti anche oggi pomeriggio andrà al campo di Prato allo Stelvio per allenarsi ed è uscito dall'albergo in cui pernottano i granata per andare ad allenarsi. Domani si concluderà il ritiro estivo del Toro con l'amichevole contro la Cremonese che inizierà alle ore 16.