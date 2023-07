Torino, annunciato lo staff ufficiale di Juric per la stagione 2023/24

Il Torino, tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, ha annunciato in maniera ufficiale quello che sarà lo staff tecnico di Ivan Juric per la stagione 2023/24. Come già annunciato qui su Toro News nelle scorse settimane, cambia il preparatore dei portieri perché dopo 16 anni Paolo Di Sarno saluta il club granata. Al suo posto il club ha scelto Massimo Cataldi, un nome che avevamo già anticipato qui sulle nostre colonne. Si tratta di un membro dello staff che Juric conosce bene avendo già lavorato con lui a Verona (QUI NEL DETTAGLIO LA SUA CARRIERA). Di seguito l'elenco di tutti i collaboratori dell'allenatore croato per la prossima stagione sportiva.