Torino-Benevento 1-1, Nicola in conferenza: “Se mi confermerei? Tutta la vita”

Al termine della gara tra Torino e Benevento Davide Nicola, dopo le dichiarazioni alle televisioni, si è presentato in conferenza stampa ai giornalisti, per l'ultima volta della stagione. Di seguito le sue dichiarazioni: “I ragazzi hanno provato a vincerla fino alla fine, abbiamo sfiorato il secondo gol più volte. Nonostante avessimo speso molto nell’ultimo periodo abbiamo fatto una partita vogliosa, provando a fare il massimo. Chiudiamo così una rimonta importante, che ci ha visto fare più punti di molte squadre che hanno chiuso davanti in classifica. La salvezza poteva sembrare scontata per le aspettative di questa piazza, ma quando le cose si mettono male servono calma, pacatezza e un grande lavoro”.