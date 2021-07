Torino-Bochum, in vendita i biglietti: accesso allo stadio con Green Pass

Il Torino comunica le indicazioni sull'accesso al match di Bressanone: posti limitati e prenotati, accede solo chi ha la certificazione europea

"Si informa che i biglietti per la partita amichevole Torino-Bochum, organizzata dal ASV Milland in collaborazione con il Comune di Bressanone, in calendario sabato 24 luglio alle ore 17.00 presso lo stadio di Bressanone, saranno in vendita al prezzo di 10 euro, previa prenotazione OBBLIGATORIA all'indirizzo mail info@asvmilland.it indicando Nome, Cognome, data e luogo di Nascita di tutti i partecipanti insieme ad un recapito telefonico. In caso di disponibilità seguirà conferma per accettazione della richiesta da presentare il giorno della gara al fine di ritirare i biglietti entro e non oltre 30 minuti dall'inizio del match, dopodichè la prenotazione perderà di validità.