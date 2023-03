Torino-Bologna 1-0, Linetty: “Il nostro spirito si vede, ognuno corre per l’altro”

Al termine della sfida tra Torino e Bologna, valida per la 25esima giornata di Serie A, Karol Linetty è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Hai assimilato ormai il gioco di Juric? "Ci alleniamo già da un anno e mezzo con il mister e sappiamo cosa fare. Si vede il grande spirito della squadra. Abbiamo difeso bene. Nel primo tempo abbiamo giocato bene la palla, nel secondo siamo andati un po' dietro sulle seconde palle ma non siamo calati"

In alcuni momenti siete stati bravi a soffrire. Schuurs ha fatto un recupero pazzesco... "E' veramente forte e si vede. La sua scivolata mi è sembrata un gol... Ognuno in campo corre per l'altro, è così"