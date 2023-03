Torino-Bologna, l’affluenza: superata quota 18mila spettatori

Sono più di diciottomila gli spettatori che hanno assistito a Torino-Bologna, gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A. In occasione dell'imminente ricorrenza dell'otto marzo, la società granata aveva deciso di varare una serie di promozioni rivolte alle tifose del Toro. Il numero totale delle presenze allo stadio è stato di 18.592, per un incasso pari a 190.022 euro.