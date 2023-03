Torino-Bologna, le ultime dai campi: squadre in campo per il riscaldamento

20.09 - Subito dopo entrano anche i granata di Juric per l'avvicinamento alla gara

20.08 - Bologna in campo per iniziare il il riscaldamento, accolto dagli applausi del Settore ospite.

19.59 - Entrano in campo i portieri del Torino

19.22 - Anche il pullman del Bologna ha fatto l'ingresso nell'impianto ( QUI per vedere il video )

19.15 - Il pullman del Torino è arrivato ora allo stadio ( QUI per vedere il video )

19.10 - Siamo in attesa dell'arrivo dei pullman di Torino e Bologna. Dovrebbero arrivare a momenti

19.02 - Questa sera il Torino scenderà in campo indossando la limited edition Fujin10, creata da Joma per celebrare la collaborazione decennale tra il club granata e Suzuki (QUI per ulteriori dettagli sulla maglia)