Torino, Bremer prepara l’addio: “È questione di tempo, i tifosi lo sanno già”

Bremer ha esordito raccontando di come avesse già valutato un trasferimento lontano da Torino, ma di come Juric lo abbia convinto a restare. Una scelta azzeccata, che ha portato alla definitiva consacrazione e al conseguente interesse delle big d'Europa: "Avevo già detto lo scorso anno all'allenatore e alla dirigenza che avevo intenzione di andare via. Il mister mi ha detto: 'Rimani, aiuta la squadra. La prossima stagione farai il passo successivo'. I tifosi, tutti sanno che ho questa ambizione: voglio giocare in Champions League e nella Seleção, è il mio sogno. Devo raggiungere un livello molto più alto". L'addio al Torino è alla finestra: "E' una questione di tempo". Bocca cucita invece sulla prossima destinazione: "Sto valutando alcune proposte. Ma posso dire che non credo che rimarrò a Torino nella prossima stagione". Infine, il brasiliano ha anche risposto in merito a un'altra suggestione di cui si era parlato negli scorsi mesi, ovvero vestire la maglia della Nazionale italiana, a cui potrebbe ambire visto che la moglie, brasiliana ma di chiare origini italiane, aveva già avviato le pratiche per la cittadinanza: "Il mio sogno è giocare per il Brasile, ma l'Italia è un paese che mi ha accolto a braccia aperte, ovunque vado mi conoscono. Non chiudo questa porta. Il mio sogno resta giocare per il Brasile, ma se non mi fosse data l'opportunità e l'Italia invece dovesse volermi, accetterei senza problemi".