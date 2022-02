Torino-Cagliari, le ultime dai campi: la manifestazione dei tifosi granata

L'avvicinamento al match che vede opporsi granata e rossoblù con aggiornamenti minuto per minuto sul prepartita

11:50 - Inizia il riscaldamento allo stadio Olimpico: i portieri delle due squadre fanno il loro ingresso in campo

11:44 - In occasione di questa partita le due società hanno scelto di promuovere un'iniziativa benevola grazie alla squadra del Torino For Disable e quella dei “Tukiki” di Milano - che insieme ai “Fenicotteri” di Oristano compongono i team dei “Casteddu4Special. Alla base di questo progetto di integrazione promosso dal Cagliari Calcio c'è la possibilità per queste due squadre di assistere insieme alla partita dalle tribune dello stadio Olimpico Grande Torino.

11:10 - La Lega Serie A per questa giornata di campionato ha deciso che tutte le partite inizieranno con 5 minuti di ritardo in seguito al conflitto scatenato dalla Russia contro l'Ucraina. Per questa ragione il fischio d'inizio di Torino-Cagliari sarà in programma alle 12.35 anziché alle 12:30.

11:00 - Fuori dallo stadio Olimpico si sono radunati gruppi di sostenitori granata per restare vicini alla squadra. Tra i temi toccati anche il sostegno al capitano Andrea Belotti, proteste verso il presidente Cairo e dissenso per ciò che sta accadendo in Ucraina con la guerra iniziata dalla Russia.

Cari lettori di Toro News benvenuti alle ultime dai campi di Torino-Cagliari. Seguite con noi gli aggiornamenti minuto per minuto sul prepartita di questo incontro con i nostri inviati.

