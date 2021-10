Torino, Cairo: “Meritavamo molto di più. Gli infortuni hanno fatto la differenza”

Le parole del presidente granata riportate da La Gazzetta dello Sport

"Sono naturalmente dispiaciuto per questo risultato che non meritavamo affatto, ma sono anche soddisfatto dei progressi del Toro, di come abbiamo giocato e di come stiamo crescendo": queste le parole all'uscita dallo stadio "Olimpico-Grande Torino" dopo il Derby della Mole perso 0 a 1 dal Torino contro la Juventus del presidente granata Urbano Cairo. Il suo intervento è stato riportato da La Gazzetta dello Sport. "Complessivamente anche stavolta abbiamo giocato molto bene, con addirittura un nostro primo tempo che è stato eccellente. Nei primi 45 minuti abbiamo davvero dominato. È stato davvero un peccato, perché complessivamente meritavamo certamente molto di più" ha aggiunto il numero uno granata.