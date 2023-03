Torino, Cairo: “Siamo avanti rispetto all’anno scorso, abbiamo tre punti in più”

Il presidente granata si è innanzitutto detto molto soddisfatto delle recenti conquiste del calcio italiano, con tre squadre di Serie A ai quarti di Champions League. "Il calcio italiano sta facendo molto bene. Io sono molto contento. Soltanto dieci anni fa era in cima al mondo sotto tutti i punti di vista, dalle vittorie ai diritti televisivi, poi ha subito una battuta d'arresto. Il fatto che oggi si sia tornati con tante squadre così ben posizionate è un orgoglio e uno stimolo per noi che facciamo calcio per cercare di essere con queste squadre. Complimenti a chi c'è già".

Cairo sul Torino: "Ora undici finali, poi giudicheremo il campionato"

Cairo ha poi speso alcune parole sul Torino, in lotta per la zona Europa e al secondo anno della gestione Ivan Juric, che ne ha risollevato le sorti dopo alcuni stagioni difficili. La crescita dei granata va consolidata secondo il presidente: "Siamo un pochino avanti rispetto allo scorso anno, abbiamo tre punti in più. Abbiamo fatto buone partite". In quest'ottica sarà fondamentale il finale di stagione: "Mancano ancora undici partite, quindi è molto importante vedere come andranno per un giudizio finale al campionato. Alcune sono più impegnative, altre apparentemente meno ma abbiamo visto che in queste ultime a volte facciamo meno bene. Sono tutte impegnative, undici finali. E poi vedremo dove ci posizioneremo".