Torino, che squadra è la Feralpisalò? Parteciperà alla Serie B per la prima volta

Quest'oggi, sabato 22 luglio, alle ore 17 il Torino scenderà in campo per la prima volta nel corso di questa estate. I granata saranno impegnati nella prima amichevole di questa pre-season, un appuntamento utile per il tecnico Ivan Juric che potrà valutare la sua rosa. Di fronte il Toro si troverà la Feralpisalò, formazione lombarda la cui sede si trova a Salò in provincia di Brescia e che parteciperà al prossimo campionato di Serie B per la prima volta nella sua storia.

La Feralpisalò si schiera con un 4-3-1-2 e la fase difensiva è il fiore all'occhiello

L'allenatore della Feralpisalò è Stefano Vecchi, allenatore ex tra le altre di Venezia e Sudtirol ma che alcuni potrebbero ricordare per aver traghettato l'Inter nella stagione 2016/17 per 4 gare di Serie A mentre era il tecnico della Primavera nerazzurra. L'allenatore lombardo è solito schierare la sua squadra con un 4-3-1-2 nel quale a farla da padrone è la fase difensiva. Non è una squadra che rinuncia a giocare perché gode anche di buone trame offensive ma i numeri che la retroguardia ha saputo collezionare nella passata stagione sono davvero importanti. Il campionato 2022/23 di Serie C annovera senza dubbio tra i suoi protagonisti proprio la Feralpisalò che è stata in grado di vincere agevolmente il girone A con 71 punti (9 in più di Lecco e Pordenone seconde). Il dato che sorprende è però quello dei gol subiti che sono stati solamente 21 in 38 giornate, un quantitativo che è valso il premio di miglior difesa del girone A e che ha portato ad avere anche la miglior differenza del torneo nonostante una fase offensiva modesta che ha prodotto soltanto 41 reti.