Torino, domani allenamento pomeridiano a porte aperte al Filadelfia

I granata di Ivan Juric svolgeranno una seduta di allenamento a porte aperte per iniziare la preparazione in vista di Torino-Roma

Il comunicato del Torino

"Il Torino Football Club comunica che l'allenamento di domani - martedì 4 aprile - si svolgerà a porte aperte. Per assistere alla ripresa della preparazione, in vista della partita di sabato contro la Roma, i tifosi potranno accedere dall'ingresso di Via Filadelfia a partire dalle ore 14.45 per poi prendere posto nella tribuna centrale".