Torino, ecco la terza maglia 2025-2026: un omaggio al legame col River Plate

Il comunicato del club

"Da un’idea del Torino Football Club e del Club Atlético River Plate, nasce la terza maglia per la stagione 2025/26, un tributo all’eterna amicizia con il Club argentino, nata nel dolore della tragedia del 4 maggio e divenuta, nel tempo, una fratellanza che va oltre il campo e oltre i confini nazionali. La nuova maglia prodotta da Joma racconta la storia dell’amicizia tra Torino e River Plate attraverso i suoi dettagli. La banda obliqua nera che attraversa la maglia grigio antracite richiama la celebre fascia rossa del club argentino, mentre sul retro del colletto spicca il motto che ne celebra il legame: ETERNA AMISTAD. Al centro compare lo stemma del River Plate con il toro rampante incastonato al suo interno, simbolo dell’unione tra i due Club. Il grigio antracite, tonalità principale del kit, è uno dei colori maggiormente utilizzati dal River Plate per le terze maglie, mentre i dettagli bronzei delle patch in silicone aggiungono un tocco di eleganza e profondità. Come il bronzo, che resiste al tempo e mantiene intatta la sua luce, così il legame tra Torino e River continua a brillare, forte e incorruttibile. Realizzata da Joma con utilizzo di materiale 100% in poliestere riciclato da bottiglie in PET, la maglia unisce eleganza e innovazione, confermando l’impegno verso la sostenibilità. Il tessuto jacquard, leggero e traspirante, assicura libertà di movimento e comfort, mentre le tecnologie Micro-Mesh, Flatlock e Joma Sportech garantiscono massima traspirabilità, cuciture piatte e applicazioni morbide al tatto per prestazioni ottimali. Nel video di presentazione, realizzato dal Club in collaborazione con Simpol. the reactive agency, abbiamo messo in scena un dialogo tra Torino e Buenos Aires, fondendo, alle immagini della maglia, riprese delle due città e materiali d’archivio storici, in un racconto emozionale caratterizzato dalla presenza dal bronzo, elemento dominante del video. Questa maglia è un ponte tra passato e presente, che resta inscalfibile nella connessione viva tra le due città. È il ricordo degli Invincibili e insieme, la celebrazione di un’amicizia che non conosce confini: elegante e durevole come il bronzo ed eterna, come la nostra gratitudine".