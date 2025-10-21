Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro Torino, ecco la terza maglia 2025-2026: un omaggio al legame col River Plate

NEWS

Torino, ecco la terza maglia 2025-2026: un omaggio al legame col River Plate

Torino, ecco la terza maglia 2025-2026: un omaggio al legame col River Plate - immagine 1
Il club ha rilasciato sui propri profili social alcuni indizi prima di svelare la terza maglia della stagione granata
Eugenio Gammarino

È stato ufficialmente reso noto il terzo kit del Torino per la stagione 2025-2026, diffuso dal club attraverso un comunicato sul proprio sito. Il nuovo kit debutterà questo fine settimana nella gara contro il Genoa in programma domenica alle 12.30 valida per l'ottava giornata della Serie A 2024-2025. Il Toro renderà omaggio al River Plate con una maglia commemorativa ispirata ai colori e allo spirito del club argentino, in omaggio al gesto di fraternità che ha unito per sempre i due club più di settant’anni fa.

La nuova maglia celebrativa del Torino dedicata al River Plate vede il nero predominante, attraversato da una fascia diagonale in una tonalità più scura, che richiama la leggendaria banda rossa del River, integrata con delicatezza e rispetto. I dettagli in rosso e granata sul colletto, sulle maniche e nei loghi rafforzano il legame cromatico tra le due società. All’interno del colletto e sulla parte posteriore della maglia compare l’iscrizione “Eterna Amistad”, accompagnata dagli stemmi fusi del Torino e del River, a ricordare il legame nato dopo la tragedia di Superga, quando il club argentino si recò a Torino per rendere omaggio al “Grande Torino”.

LEGGI ANCHE

A seguire il comunicato del club granata e il video sui propri profili social.

Il comunicato del club

—  

"Da un’idea del Torino Football Club e del Club Atlético River Plate, nasce la terza maglia per la stagione 2025/26, un tributo all’eterna amicizia con il Club argentino, nata nel dolore della tragedia del 4 maggio e divenuta, nel tempo, una fratellanza che va oltre il campo e oltre i confini nazionali. La nuova maglia prodotta da Joma racconta la storia dell’amicizia tra Torino e River Plate attraverso i suoi dettagli. La banda obliqua nera che attraversa la maglia grigio antracite richiama la celebre fascia rossa del club argentino, mentre sul retro del colletto spicca il motto che ne celebra il legame: ETERNA AMISTAD. Al centro compare lo stemma del River Plate con il toro rampante incastonato al suo interno, simbolo dell’unione tra i due Club. Il grigio antracite, tonalità principale del kit, è uno dei colori maggiormente utilizzati dal River Plate per le terze maglie, mentre i dettagli bronzei delle patch in silicone aggiungono un tocco di eleganza e profondità. Come il bronzo, che resiste al tempo e mantiene intatta la sua luce, così il legame tra Torino e River continua a brillare, forte e incorruttibile. Realizzata da Joma con utilizzo di materiale 100% in poliestere riciclato da bottiglie in PET, la maglia unisce eleganza e innovazione, confermando l’impegno verso la sostenibilità. Il tessuto jacquard, leggero e traspirante, assicura libertà di movimento e comfort, mentre le tecnologie Micro-Mesh, Flatlock e Joma Sportech garantiscono massima traspirabilità, cuciture piatte e applicazioni morbide al tatto per prestazioni ottimali. Nel video di presentazione, realizzato dal Club in collaborazione con Simpol. the reactive agency, abbiamo messo in scena un dialogo tra Torino e Buenos Aires, fondendo, alle immagini della maglia, riprese delle due città e materiali d’archivio storici, in un racconto emozionale caratterizzato dalla presenza dal bronzo, elemento dominante del video. Questa maglia è un ponte tra passato e presente, che resta inscalfibile nella connessione viva tra le due città. È il ricordo degli Invincibili e insieme, la celebrazione di un’amicizia che non conosce confini: elegante e durevole come il bronzo ed eterna, come la nostra gratitudine".

Leggi anche
Le tre sentenze di Torino-Napoli: la coppia funziona e la difesa cresce
Il 3-5-2 penalizza Ngonge? Tanta concorrenza, ma Baroni lo promuove

© RIPRODUZIONE RISERVATA