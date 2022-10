Torino-Empoli 1-1, Schuurs: “Per me campionato nuovo, lo staff mi sta aiutando”

Le parole dei protagonisti di Torino-Empoli in occasione della sfida al "Grande Torino"

Redazione Toro News

Al termine di Torino-Empoli, Perr Schuurs è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l'esito della partita. Di seguito le sue parole: "Questa partita assomiglia tanto a quelle con Inter e Sassuolo con tante occasioni create ma non sono arrivati i punti che meritavamo. Vogliamo fare ancora meglio per arrivare ai risultati che meritiamo".

Quanto stai crescendo con Juric?

"Non sono felice per l'1-1 però ho fatto una buona prestazione. Per me il campionato italiano è tutto nuovo ma sto migliorando grazie all'allenatore e allo staff".

Ti senti pronto per il derby con la Juventus?

"Sarà una partita difficile ma è molto importante soprattutto per i tifosi e vogliamo farci trovare pronti".

Il difensore olandese ha poi commentato la partita anche ai microfoni di Torino Channel.

Che idea ti sei fatto della partita?

"Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene e abbiamo avuto tante occasioni per passare in vantaggio. Se non segni però sappiamo quanto possa essere difficile. Loro hanno segnato subito ad inizio ripresa e noi siamo stati bravi a pareggiare nel finale con carattere ma indubbiamente meritavamo di più".

Come stanno andando i primi mesi qui nel Toro? Come ti trovi?

"Mi trovo bene, ho ricevuto tanto affetto dai tifosi, dai compagni e dalla società. Qua giochiamo con un modulo diverso e devo ancora migliorare ma il mister e la squadra mi aiutano tutti i giorni, sono contento di essere qui".

Per come giocate i punti potrebbero essere di più.

"Tutti hanno visto quante occasioni abbiamo avuto, C'è stata sfortuna e anche il portiere dell'Empoli ha giocato molto bene, se continuiamo così i 3 punti arriveranno a breve".

La prossima partita sarà il derby.

"Tutti noi conosciamo l'importanza di questa partita. Dobbiamo mostrare il nostro spirito battagliero e sappiamo quanto sia importante anche per loro".