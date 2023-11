Torino Femminile, girone d’andata quasi perfetto: l’obiettivo playoff è concreto

Torino Femminile, obiettivo playoff: la situazione delle granata e i meccanismi di promozione

In estate, presentando il Femminile era stato individuato come obiettivo la ricerca della promozione immediata in Serie C. Un obiettivo che è anche sogno, per cui sono richiesti numerosi step. Il Torino sta lavorando al primo: classificarsi tra le prime quattro del gruppo B per accedere ai playoff. Le granata hanno dimostrato di poter stare in alto e nel girone di ritorno vorranno raggiungere questo traguardo il prima possibile. L'importante è arrivare almeno quarte, più in alto si va però più sulla carta gli abbinamenti ai playoff sarebbero meno complicati. A quel punto altri due scogli. Nella prima fase dei playoff si scontreranno le prime quattro classificate del girone A con le prime quattro del girone B in gare d'andata e ritorno (in caso di parità le reti in trasferta contano doppio, se persiste si procede con supplementari e rigori). Nella seconda fase si disputeranno le due semifinali con andata e ritorno tra le squadre uscite vittoriose dalla prima fase (in caso di parità valgono le regole precedenti). Dalle semifinali scaturiranno infine le due finaliste che si sfideranno in campo neutro per il titolo. Chi vince andrà in Serie C. Il percorso dunque è lungo e complicato perché solo 1 squadra su 18 festeggerà il salto di categoria. Per il Torino è tutto da guadagnare in una prima storica stagione di Prima squadra Femminile. Le torelle dovranno procedere passo per passo. Il girone d'andata ha però dimostrato quanta voglia abbiano le giocatrici di mettersi in mostra e lottare per qualcosa di grande. Il tempo le metterà a confronto con le proprie possibilità e i propri obiettivi.