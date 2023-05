Torino-Fiorentina 0-0, Ricci al 45′: “La concretezza è sempre la nostra pecca”

Al termine del primo tempo della sfida tra Torino e Fiorentina, valida per la 36^ giornata di Serie A, Samuele Ricci è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Verso la fine del primo tempo hai avuto un'occasione ma la palla forse non era comoda."Mi sono inserito ma la palla è rimasta un po' dietro, ho provato a metterla in mezzo come potevo. Dobbiamo restare concentrati perché loro sono una squadra molto forte e tecnica che possono metterti sempre in difficoltà".