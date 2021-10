Biglietti Torino-Genoa: promozione per Under 16 e Over 65, i dettagli

Promozione speciale per la partita casalinga del 22 ottobre alle ore 18:30: curve a 5 euro per Under 16 e Over 65

Redazione Toro News

Con una nota ufficiale sul proprio sito web, il Torino FC ha comunicato che, in occasione della sfida casalinga di venerdì 22 ottobre alle ore 18:30 contro il Genoa, gli Under 16 e per gli Over 65 potranno godere di promozioni speciali riguardo i biglietti. Infatti il costo del tagliando è di 5 euro in curva Maratona, in curva Primavera, nei Distinti Granata e nella Tribuna Granata; di 10 euro nel settore Poltroncine Granata e di 40 euro in Tribuna Grande Torino. La vendita libera inizierà il 14 ottobre, mentre l'11 inizierà la prelazione riservata ai possessori dell'abbonamento calcistico 2019/2020 del Torino FC. In più, nel settore Curva Primavera sarà attiva on line sul sito torinofc.vivaticket.it la promozione Under14 dove con l’acquisto di un biglietto intero sarà possibile associare un biglietto OMAGGIO per un Under14. Si ricorda che l'accesso allo stadio è consentito solo tramite possesso di green pass.

Questi i prezzi di tutti i settori:

15 euro in Curva Maratona (5 euro per gli Under 16 / 5 euro per gli over65)

15 euro in Curva Primavera (5 euro per gli Under 16 / 5 euro per gli over65)

20 euro in Distinti Granata (5 euro per gli Under 16 / 5 euro per gli over65)

25 euro in Tribuna Granata (5 euro per gli Under 16 / 5 euro per gli over65)

60 euro in Poltroncine Granata (10 euro per gli Under 16 / 10 euro per gli over65)

160 euro in Tribuna Grande Torino (40 euro per gli Under 16 / 40 euro per gli over65)

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni

I tagliandi del settore ospiti saranno in vendita al prezzo di 15 euro (5 euro per gli Under 16 / 5 euro per gli over65) a partire dalla giornata di venerdì 15 ottobre. Le modalità di vendita verranno comunicate a seguito delle indicazioni delle Determinazioni dell’ONMS.