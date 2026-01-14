tor toro Torino, comunicati anticipi e posticipi: ecco quando si gioca

I prossimi impegni dei granata
Piero Coletta

Festeggia il Torino di Baroni, che vince contro la Roma nel delicato match dell'Olimpico della capitale. I granata accedono così ai quarti di finale della Coppa Italia, l'ultima volta c'era Juric sulla panchina granata. Il Torino affronterà così l'Inter nel prossimo turno di coppa. La Lega Serie A ha comunicato gli impegni delle squadre. Questo sarà il calendario dei granata:

  • Serie A: Torino-Lecce, domenica 01/02 ore 12.30

  • Coppa Italia: Inter-Torino, mercoledì 4 febbraio ore 21 ( si giocherà a Monza),

  • Serie A: Fiorentina-Torino, sabato 7 febbraio, ore 20.45

