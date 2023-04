Torino, i convocati per la Lazio: ritorna Schuurs, c’è Ricci ma non Pellegri

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha diramato l'elenco dei convocati per la partita di quest'oggi, sabato 22 aprile, contro la Lazio. È regolarmente in gruppo, nonostante il problema fisico accusato contro la Salernitana, Samuele Ricci, mentre ritorna in lista Perr Schuurs, che aveva saltato il match con i campani per squalifica. Ancora assenti, invece, Ola Aina (lesione al soleo), David Zima (fermo post intervento chirurgico di sutura meniscale laterale) e Ronaldo Vieira (lesione al tendine del bicipite femorale sinistro), oltre a Etrit Berisha, escluso per scelta tecnica. Non compare nella lista Pietro Pellegri, aggregato per questo weekend alla Primavera.