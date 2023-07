Nei giorni scorsi il Torino ha presentato la divisa "Away", pensata per le trasferte del campionato 2023-2024 e disegnata da Joma. Il club granata ha scelto di mantenere come tratto distintivo il color bianco della casacca, in tonalità écru con dettagli granata e la mappa della città di Torino in sublimato sulla parte frontale. Rispetto alla scorsa stagione cambia la scelta di apporre lo stemma del Torino monocolore al posto del toro rampante.