Torino, il programma della settimana: prima tamponi e test, dall’8 in campo

I granata effettueranno anche le vaccinazioni prima di partire per Santa Cristina

L'era Juric è pronta a iniziare. I giocatori del Torino stanno rientrando in città per il ritrovo fissato per il 6 luglio, mentre dal 13 inizierà il ritiro in Val Gardena a Santa Cristina. Intanto la società deve ancora ufficializzare l'intero programma, dalle date alle amichevoli e questo è atteso per la giornata di oggi.