Torino, il punto dall’infermeria: Ricci in miglioramento, tenta il recupero per l’Atalanta

Nessun nuovo infortunato in casa Torino nell'ultima partita contro il Bologna. Per la sfida contro l'Atalanta - in programma lunedì ore 20:45- Ivan Juric dunque proverà a recuperare chi ha saltato la sfida contro gli emiliani: Soppy, Sazonov e Ricci.

Torino, Sazonov in campo con una maschera protettiva

L’esterno francese, uno degli ex bergamaschi in forza al Torino, non è stato convocato per Bologna-Torino dopo aver fatto capolino in panchina a Monza. Qualche incertezza sul suo rientro: di fatto l’esterno avrebbe recuperato dall'infortunio muscolare alla coscia sinistra, ma il tecnico granata non lo ha convocato per scelta tecnica, non avendo ancora la forma fisica ottimale. Sazonov, dopo l'operazione al naso, ha ripreso a lavorare con una mascherina protettiva. Potrebbe quindi essere convocato per l’Atalanta.