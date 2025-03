Torino, Immobile non dimentica il suo passato: “Che potenza quella maglia”

Ciro Immobile, attualmente al Besiktas, in una intervista a Radio Serie A ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo passato con la maglia del Torino. Esperienza divisa in due fasi, la prima nella stagione 13/14, con cui diventerà capocannoniere, l'altra nella seconda metà dell'annata 15/16. Di seguito le dichiarazioni dell'ex attaccante granata: "Io e Cerci eravamo i 'gemelli del gol', al Torino abbiamo fatto un grande campionato. Del Toro mi aveva impressionato la potenza della maglia: quando si parla di società storiche ha quest'aura con cui ti devi confrontare, devi fare i conti con la storia. Alla fine della stagione siamo arrivato in Europa League, una grande soddisfazione per il Torino"