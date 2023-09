Torino, in campo i nazionali: Vanja, Ilic e Radonjic sfidano Gineitis

Sono 12 i giocatori del Torino che in questi giorni hanno lasciato la città per aggregarsi alle proprie nazionali. Tutti saranno impegnati in Europa e la maggioranza giocherà i match di qualificazione a Euro 2024. La nazionale alla quale si uniranno più giocatori granata sarà la Serbia, allenata da Stojkovic. I convocati in totale sono: Vlasic (Croazia), Zima (Repubblica Ceca), Sazonov (Georgia), Vojvoda (Kosovo), Gineitis (Lituania), Linetty (Polonia), Milinkovic-Savic (Serbia), Radonjic (Serbia), Ilic (Serbia) e Rodriguez (Svizzera). A seguire gli impegni dei granata che scenderanno in campo oggi.